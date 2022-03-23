شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. إلغاء الرحلات الجوية في مطار مقديشو عقب هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أفادت وسائل إعلام صومالية، أنه تم إلغاء الرحلات الجوية المحلية والدولية في مطار مقديشو عقب هجوم في المطار.
وأكد التلفزيون الصومالي، أن هجومًا استهدف مجمع هالان الذي يضم مقر الأمم المتحدة في العاصمة، وأن قوات الأمن تتصدى لمحاولة مسلحين اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار مقديشو.
وأوضح أن عملية إطلاق نار جارية قرب مطار مقديشو الدولي، وأن مسلحون بزي قوات حكومية تمكنوا من التسلل لمقر شركة أجنبية قرب المطار.
وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار على القوات الأفريقية التي تؤمن المطار، وأن الكثير من الأجانب وأغلبهم من أفريقيا محاصرين في المطار بسبب إطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر الصومال.. إلغاء الرحلات الجوية في مطار مقديشو عقب هجوم مسلح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.