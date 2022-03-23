شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال.. إلغاء الرحلات الجوية في مطار مقديشو عقب هجوم مسلح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وسائل إعلام صومالية، أنه تم إلغاء الرحلات الجوية المحلية والدولية في مطار مقديشو عقب هجوم في المطار.

وأكد التلفزيون الصومالي، أن هجومًا استهدف مجمع هالان الذي يضم مقر الأمم المتحدة في العاصمة، وأن قوات الأمن تتصدى لمحاولة مسلحين اقتحام قاعدة للجيش بالقرب من مطار مقديشو.

وأوضح أن عملية إطلاق نار جارية قرب مطار مقديشو الدولي، وأن مسلحون بزي قوات حكومية تمكنوا من التسلل لمقر شركة أجنبية قرب المطار.

وأضاف أن المسلحين أطلقوا النار على القوات الأفريقية التي تؤمن المطار، وأن الكثير من الأجانب وأغلبهم من أفريقيا محاصرين في المطار بسبب إطلاق النار.