انت الان تتابع خبر كروس: إذا كنا بخير سنتأهل امام تشيلسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال كروس: "أنصح أن ننظر إلى أنفسنا جيداً، وإذا كنا بخير سنتأهل، فكل شيء ممكن، وقد شاهدنا ذلك أمام باريس، لهذا السبب يجب أن نلعب بشكل جيد للغاية للتأهل لنصف النهائي".

وتحدث النجم الالماني، عن خسارة الكلاسيكو برباعية دون رد قائلاً: الخسارة 4-0 جرح في الجسد، في الدقيقة 80 عندما وصل الطبيب وقال من كان عليه الذهاب إلى غرفة فحص المنشطات بيكيه وألبا كانا هناك أيضاً بالرغم أننا لم نتحدث، ولكن عندما خرجت من هناك كنت سعيداً جداً".



وأضاف: "علينا أن نرفع رؤوسنا مرة أخرى،على أي حال كان الموسم جيداً جداً حتى الآن، وبالطبع كنا في كل مكان أردنا أن نكون فيه ونحن نبلي بلاءً حسناً خلال الشهرين الماضيين".

وتقام مباراة الذهاب على ملعب "ستامفورد بريدج" يوم الأربعاء الموافق 6 نيسان المقبل، فيما ستقام مباراة الإياب بين ريال مدريد وتشيلسي التي يستضيفها ملعب "سانتياجو برنابيو" يوم الثلاثاء 12 من الشهر نفسه.

