رئيس دولة الإمارات يصدر قانونا اتحاديا للمحافظة على توازن ميزانية 2022

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.



ووفق وزارة المالية الإماراتية على حسابها بموقع تويتر، نص القانون علـى أن يعالج الفـرق التمويلـي المتوقـع للمحافظة على توازن الميزانية العامة للاتحاد بالسنة المالية 2022 مـن خـلال أي أو كـل مـن: استخدام جزء مـن حساب الاحتياطي النقدي للحكومة، إصدارات أدوات الدين العام، ضبط مصروفات الميزانية العامة من خلال الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء.

ونص القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2022 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد من السنة المالية 2022.

- 56.7 مليار درهـم إيرادات و58.9 مليـار مصروفات العام الجاري.

- علاج الفرق التمويلي باستخدام جزء من الاحتياطي النقدي للحكومة.

- إصدارات أدوات الدين العام وضبط مصروفات الميزانية هي وسائل متاحة.