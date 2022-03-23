شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خدمات الإسعاف البريطانية تعلن عن حالات اختناق بسبب "حادث كبير" بمركز الألعاب المائية بلندن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت خدمات الإسعاف البريطانية، أنها استجابت لـ"حادث كبير"، وقع في مركز الألعاب المائية في ستراتفورد بلندن.



وقالت خدمات الإسعاف، إنها استجابت "لحادث كبير"، وقع في حديقة الملكة إليزابيث الأولمبية في مركز الألعاب المائية، مشيرة إلى أن طاقمها يعالج عددا من المرضى الذين يعانون من "صعوبات في التنفس".

وأكدت أنها تعمل جنبا إلى جنب مع فرقة إطفاء لندن وشرطة العاصمة في مكان الحادث.

وأفادت شبكة "سكاي نيوز"، بورود أنباء عن حصول تسرب للغاز في مكان الحاث.