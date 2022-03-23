تعليق جميع الرحلات في مطار "آدم عدي" الدولي بمقديشو بعد هجوم "الشباب" الإرهابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أسفر الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة "الشباب" على مطار مقديشو الدولي، اليوم الأربعاء، عن تعليق جميع الرحلات الجوية فيه.



وشنّ مسلحو "الشباب"، اليوم، هجوما استهدف مطار "آدم عدي" الدولي في مقديشو، هو الأول من نوعه منذ طرد الحركة الإرهابية من العاصمة الصومالية عام 2011.

ووفقا للعين ووسائل إعلام محلية بوقوع إطلاق نار قرب المطار، بعد تصدي قوات الأمن لمسلحين اقتحموا مجمع حلني الذي يضم مقار البعثات الأجنبية الدولية.

ووفق شهود عيان فإن إطلاق نار يجري في هذه الأثناء عند الجانب الشرقي من مطار مقديشو.

ولم يُعرف حتى هذه اللحظة حجم الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن الهجوم.

في هذه الأثناء، أعلنت حركة "الشباب" مسؤوليتها عن الهجوم الذي أكدته السلطات الصومالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة الصومالية عبدالفتاح آدم حسن، إن مطار مقديشو الدولي تعرض لهجوم إرهابي شنته حركة "الشباب".

وأضاف المتحدث -بحسب ما أذاعه راديو مقديشو الرسمي- أن "مسلحين حاولا اقتحام مجمع بالقرب من مطار آدم عدي الدولي وتحديداً بالقرب من البوابة الشرقية".

ويعتبر هذا الهجوم هو الأول من نوعه منذ طرد حركة "الشباب" الإرهابية من العاصمة مقديشو عام 2011، في تهديد خطير تشهده البلاد.