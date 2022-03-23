"الإمارات للإفتاء" يحدد قيمة زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، فتوى عامة بشأن توحيد قيمة زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام في دولة الإمارات.



كما حددت الفتوى قيمة كفارة اليمين ووجبة إفطار الصائم، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة لسنة 1443 هجرية/ 2022 ميلادية.

ونصت الفتوى على أن مقدار زكاة الفطر هو صاع من غالب قوت أهل دولة الإمارات، بمقدار: 2.5 كيلوجرام من الأرز، بما قيمته 25 درهما عن الشخص الواحد.

أما فدية الصيام للعاجز عن الصوم، فهي إطعام مسكين، بمقدار 3.25 كيلوجرام من البر عن كل يوم، بما قيمته 15 درهما عن اليوم الواحد.

ونصت الفتوى على أن كفارة إفساد صوم رمضان مقدارها إطعام 60 مسكينا، بمقدار 3.25 كيلو من البر لكل مسكين، بما قيمته 900 درهم توزع على 60 مسكينا.

أما كفارة من مات وعليه صوم واجب، فهي إطعام مسكين، بمقدار 3.25 كيلو من البر عن كل يوم، بما قيمته 15 درهما عن اليوم الواحد.

وبخصوص كفارة تأخير قضاء رمضان بدون عذر، فقد نصت الفتوى على أنها إطعام مسكين، بمقدار 3.25 كيلو من البر عن كل يوم، بما قيمته 15 درهما عن اليوم الواحد.

أما فدية ارتكاب محظور غير مفسد للنسك، فهي إطعام 6 مساكين، بمقدار 3.25 كيلو من البر لكل مسكين، بما قيمته 90 درهما توزع على 6 مساكين.

وأشارت الفتوى إلى أن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، بمقدار 3.25 كيلو من البر لكل مسكين، بما قيمته 150 درهما توزع على 10 مساكين.

ونصت فتوى مجلس الإمارات للإفتاء على أن كفارة الظهار هي إطعام 60 مسكينا، بمقدار 3.25 كيلو من البر لكل مسكين، بما قيمته 900 درهم توزع على 60 مسكينا.

وأوضحت فتوى المجلس أن إفطار الصائم يكون بوجبة متوسطة مشبعة، بما قيمته 15 درهما للشخص الواحد.

وكان مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي التابع لوزارة شؤون الرئاسة قد نظم قبل أيام الملتقى التشاوري الأول مع الجهات والمؤسسات الخيرية على مستوى الإمارات.

وبحث الملتقى توحيد قيمة زكاة الفطر وإفطار الصائم والكفارات لسنة 1443هـ، 2022م. وترأس فعاليات الملتقى الشيخ عبدالله بن بيّه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بحضور ممثلي الهيئات والجهات والمؤسسات الخيرية وأعضاء المجلس، وعدد من العلماء والمتخصصين في مجال الإفتاء الشرعي.