بالصور- محافظ أسوان يوزع فوانيس رمضان على الأطفال خلال اللقاء الجماهيري بالمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، سلسلة لقاءاته الجماهيرية الأسبوعية بقاعة عروس النيل، حيث وزع فوانيس رمضان على الأطفال المرافقة للحالات المعروضة عليه، بمناسبة قرب حلول الشهر الكريم.

واستمع محافظ أسوان لمطالب أكثر من 45 مواطنًا ومواطنة، وذلك بحضور وكلاء الوزارة ومديرى العموم للمديريات الخدمية ومسؤولي المحليات.

ووجه محافظ أسوان بعلاج العديد من الحالات على نفقة الدولة، مع صرف مساعدات مالية وعينية وغذائية لحالات أخرى، بجانب تخصيص بيكات ومحلات السويقات الجديدة.

وشدد عطية على المسؤولين بالتعامل والتدخل السريع مع مشاكل وهموم المواطن وبذل أقصى الجهود لتلبية مطالبه، مكلفا بإدراج عدد من حالات الفتيات للأسر الأكثر إحتياجاً والغير قادرة ضمن مبادرة " الناس لبعضهم " من خلال تجهيز العرائس بتسليمهم أجهزة كهربائية معمرة، وهو الذى يتوازى مع الاستجابة لعدد من الطلبات الجماهيرية الأخرى والمتعلقة بمشاكل عامة مثل التضرر من عدم استخراج تصاريح الدفن، وأيضاً تسرب المياه وطفح الصرف الصحى.