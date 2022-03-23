زيادة جديدة في أسعار المكرونة والكيلو يرتفع 2 جنيه بالأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال هشام أبو الدهب عضو شعبة الحبوب بغرفة الجيزة التجارية، لمصراوي، إن أسعار المكرونة ارتفعت بقيمة 2 جنيه للكيلو بالأسواق، للمرة الثانية منذ بداية الشهر الجاري، نتيجة زيادة الدقيق خلال الفترة الماضية.

ووفقا لقول أبو الدهب، فإن متوسط سعر كيلو المكرونة المعبأ يتراوح بين 13 و14 جنيهًا مقابل 12 جنيهًا، قبل الزيادة.

وأضاف أبو الدهب، أن متوسط سعر طن الدقيق حاليا يتراوح بين 7 و8 آلاف جنيه.

وكان سعر كيلو المكرونة ارتفع مع بداية الشهر الجاري جنيهاً للكيلو في الأسواق، بسبب تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا وارتفاع الدقيق، لتصبح إجمالي الزيادة في سعر الكيلو 3 جينهات منذ بداية مارس وحتى الآن.

ومصر هي أكبر مشترٍ للقمح في العالم، وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للقمح إلى مصر في الموسم الماضي، وتتسبب زيادة أسعار القمح في ارتفاع أسعار الدقيق.

وتسيطر روسيا وأوكرانيا على نحو 29% من تجارة القمح العالمية، وفقًا لبيانات CNBC، وتسببت الحرب في توقف إمدادات القمح عالميًا مما رفع أسعاره.