الصين تجهّز مستشفياتها إثر تسجيل وفيات بكورونا بعد أكثر من عام... التفاصيل

اسماعيل عبد الحي - سجّلت الصين أول حالتي وفاة بسبب فيروس كورونا منذ أكثر من عام، اليوم السبت 19 مارس 2022، وذلك حسبما ذكر منشور على موقع اللجنة الوطنية للصحة في الصين على الإنترنت.

وحدثت حالتا الوفاة في منطقة جيلين بشمال شرق الصين، على الحدود مع كوريا الشمالية وروسيا، حيث تشكل أعداد الإصابات أكثر من ثلثي إجمالي الإصابات المحلية.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق اليوم السبت، تسجيل 2228 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الجمعة، مقابل 2416 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة إن 2157 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، مقابل 2388 في اليوم السابق.

وبذلك تكون الصين التي أعلنت عن تجهيز المستشفيات بالأسرة لتفادي الضغط الممكن عليها في حال تواصل ارتفاع الإصابات بالمتحور أوميكرون، قد سجلت حتى أمس الجمعة 128462 إصابة مؤكدة، ومع حالتي الوفاة جديدتين، يرتفع عدد الجملي للوفيات إلى 4638.

(رويترز)