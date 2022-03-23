توتال الفرنسية تنهي عقودا نفطية مع روسيا.. من البديل؟

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ ساعة واحدة

قالت شركة النفط توتال انيرجيز TotalEnergies الفرنسية إنها لن تجدّد عقود توريد الغاز والنفط الخام الروسية لمصفاة التكرير ليونا Leuna الألمانية، وإنها تنوي استبدالها بواردات من السعودية وبولندا.

وتعمل مصفاة ليونا بطاقة إنتاجية تبلغ 240 ألف برميل يومياً حيث يتم تغذيتها بالنفط الروسي عبر خط أنابيب Druzhba.

وقالت شركة توتال إن إنهاء إمداداتها التعاقدية طويلة الأجل يعني أنه سيتم استيراد آخر منتجاتها النفطية من روسيا مع نهاية هذا العام.

وأعلنت الشركة في الأول من مارس الجاري أنها “ستتوقف عن تخصيص رؤوس أموال لمشاريع جديدة في روسيا”، على خلفية غزو أوكرانيا، لكن من دون سحب المشاريع القائمة أساسا.

وأفادت المجموعة أنها “توافق على حجم وقوة العقوبات التي فرضتها أوروبا وستطبقها بغض النظر عن عواقبها التي ما زالت قيد التقييم على إدارة أصولها في روسيا”.

وفي وقت سابق، كانت مجموعة إيني الإيطالية قد أعلنت تعليق عقود شراء نفط خام ومنتجات نفطية من روسيا، على خلفية الهجوم الذي شنته الأخيرة على أوكرانيا، وفرض الدول الأوروبية عقوبات عليها.

وأوضحت الشركة في بيان لها، الخميس أنها “علقت عقود جديدة متعلقة بشراء النفط الخام ومنتجات نفطية من روسيا”، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأكدت الشركة أنها ستمتثل للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي وإيطاليا على روسيا، مشددة على أنها “ستعمل في ظل الاحترام الكامل لما تحدده المؤسسات الأوروبية والوطنية”.