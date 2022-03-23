بعد إعادة فتح المدارس للفتيات “حركة طالبان” تعدل في قرارها

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 مارس 2022 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

بعد اعلان وزارة التربية والتعليم في حكومة حركة طالبان الاثنين أن المدارس سوف تفتح أبوابها أمام جميع الطلاب في أفغانستان هذا الأسبوع، في حين سوف يسمح للفتيات بالعودة للدراسة.

وحُرمت الفتيات من التعليم بعد الصف السادس منذ عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، وظل المجتمع الدولي يحث بصرامة طالبان على السماح للفتيات بالعودة إلى المدرسة.

وبعد ساعات من إعادة فتحها، أمرت طالبان بإغلاق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان مجددا، الأربعاء، حسبما أعلن متحدث باسم الحركة، وفي تصريح للمتحدث إنعام الله سمنكاني لـ”فرانس برس” باقتضاب قائلا: “نعم هذا صحيح”، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل، مؤكدا بذلك معلومات تفيد أن الفتيات طلب منهن العودة إلى منازلهن

وكان فريق “فرانس برس” يصور حصة دراسية في صف بمدرسة زارغونا الثانوية للبنات في العاصمة كابل، صباح الأربعاء، عندما دخل مدرس وأمر التلميذات بالعودة إلى منازلهن.

وكانت الفتيات مبتهجات لعودتهن إلى المدرسة للمرة الأولى منذ سيطرة الحركة المتشددة على الحكم في أغسطس الماضي، إلا أنهن أغلقن كتبهن وحملن أغراضهن وغادرن باكيات.

ولطالما شدد المجتمع الدولي على حق الجميع في التعليم، في المفاوضات بشأن المساعدات لأفغانستان والاعتراف بنظام طالبان، واقترحت دول ومنظمات عدة دفع رواتب المدرسين لتحسين المنظومة التعليمية.