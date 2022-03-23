واشنطن والناتو ترجحان انضمام بيلاروسيا للحرب في أوكرانيا

23 مارس , 2022
واشنطن: نقلت شبكة (سي إن إن) الأميركية، عن مسؤولين أميركيين ومن حلف شمال الأطلسي (ناتو) أن الولايات المتحدة والحلف يعتقدان أن بيلاروسيا قد تنضم "قريباً" إلى روسيا في الحرب ضد أوكرانيا.
وقال مسؤول عسكري في الناتو إنه "من المحتمل" بشكل متزايد أن تدخل بيلاروسيا الصراع.
وذكر مسؤول كبير في استخبارات الحلف بشكل منفصل إن الحكومة البيلاروسية "تهيئ الأجواء لتبرير هجوم بيلاروسي على أوكرانيا".
وقال المسؤول العسكري في الناتو إنه لا يزال يتعين اتخاذ قرار نهائي في موسكو بشأن مشاركة بيلاروسيا في الحرب، وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن القوات البيلاروسية تشارك في القتال في أوكرانيا.
وأوضح المسؤول: "الأمر لا يتعلق بما يريده الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو".
وقال المسؤول إن "التدخل من شأنه أن يزعزع استقرار بيلاروسيا".
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