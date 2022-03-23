انت الان تتابع خبر حلا شيحة تحسم الجدل حول خلعها للحجاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بعد الجدل الذي حصل في الايام الماضية حول موضوع خلع الممثلة المصرية ​حلا شيحة​ الحجاب بسبب ظهورها في احد الافلام من دونه، حسمت الترك الجدل ونشرت صورة لها عبر خاصية الستوري، وهي مرتدية الحجاب، ما يعني ان المشهد المصور قديم للغاية قبل اتخاذها هذا القرار.