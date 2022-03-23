اخماد حريق كاد ان يتسبب بكارثة بيئية في بغداد - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في منطقة شارع النهر ببغداد، بعد إنقاذ ثلاث مولدات وخزين كاز كميته عشرة آلاف لتر.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل بناية تجارية بالطابق الارضي، متخذة مكتب لتجارة المولدات الديزل في منطقة شارع النهر".
وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني أنقذت مولدات عدد 3 من الحريق، مع خزين كاز تقدر كميته بعشرة آلاف لتر".