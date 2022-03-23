اخماد حريق كاد ان يتسبب بكارثة بيئية في بغداد - عاجل

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الدفاع المدني أخمدت حريقاً اندلع داخل بناية تجارية بالطابق الارضي، متخذة مكتب لتجارة المولدات الديزل في منطقة شارع النهر".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني أنقذت مولدات عدد 3 من الحريق، مع خزين كاز تقدر كميته بعشرة آلاف لتر".