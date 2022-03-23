السجن 7 سنوات لمدانين بتجارة المخدرات في ذي قار - عاجل

وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق اثنين بتهمة تجارة المخدرات مع غرامة مالية تصل الى 10 ملايين دينار".

واضاف، ان "المدانين احدهما يسكن سوق الشيوخ ويبلغ من العمر 39 عاماً ، والثاني يسكن قضاء الناصرية ويبلغ من العمر 50 عاماً".

