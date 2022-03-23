انت الان تتابع خبر السجن 7 سنوات لمدانين بتجارة المخدرات في ذي قار - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اصدرت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الأربعاء، حكماً بالسجن سبع سنوات بحق مدانينِ اثنينِ بتجارة المخدرات.
وقال مصدر قضائي للسومرية نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت حكماً بالسجن سبع سنوات بحق اثنين بتهمة تجارة المخدرات مع غرامة مالية تصل الى 10 ملايين دينار".
واضاف، ان "المدانين احدهما يسكن سوق الشيوخ ويبلغ من العمر 39 عاماً ، والثاني يسكن قضاء الناصرية ويبلغ من العمر 50 عاماً".
واضاف، ان "المدانين احدهما يسكن سوق الشيوخ ويبلغ من العمر 39 عاماً ، والثاني يسكن قضاء الناصرية ويبلغ من العمر 50 عاماً".