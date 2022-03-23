منذ بداية التصعيد.. روسيا تؤكد وصول 385 ألف لاجئ من دونباس إلى البلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية وصول حوالي 385 ألف لاجئ، بينهم 81 ألف طفل من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى روسيا، منذ بداية التصعيد في أوكرانيا.



وجاء في بيان الوزارة: "حتى صباح الأربعاء، عبر 384.6 ألف لاجئ حدود الدولة الروسية، بينهم 80.7 ألف طفل" من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وأضاف أن هذا الرقم كان في اليوم السابق 365.7 ألف شخص.

وبدأ إجلاء واسع النطاق للسكان المدنيين من جمهوريتي منطقة دونباس على خلفية التصعيد والقصف المتكرر من قبل القوات الأوكرانية لهذه المنطقة منذ منتصف فبراير الماضي. بعد ذلك، اعترفت روسيا باستقلال جمهورية دونيتسك ولوغانسك، وفي 24 فبراير أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع السلاح والطابع النازي لأوكرانيا.