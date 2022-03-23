حركة الشباب الإرهابية تهاجم مطار مقديشو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شنت حركة الشباب الإرهابية شنت هجوما، اليوم الأربعاء، على مطار مقديشو.



ووفقا للعين سمع دوي إطلاق نار عقب الهجوم، إثر اشتباكات لا تزال مستمرة بين الإرهابيين وقوات الأمن.

وتقول تقارير إعلامية محلية إن ثلاثة من المهاجمين قتلوا، فيما أصيب نائب قائد شرطة المطار الدولي.

وقالت وسائل إعلام صومالية إن المجموعة المسلحة هاجمت مجمع حلني الذي يضم مقار البعثات الأجنبية الدولية في مقديشو.

وتفيد الأنباء الأولية بأن المسلحين يستهدفون مقار أمنية مختلفة في العاصمة الصومالية مقديشو.

ووفق شهود عيان فإن إطلاق نار يجري في هذه الأثناء عند الجانب الشرقي من مطار مقديشو.

وسارعت حركة "الشباب" الإرهابية لإعلان مسؤوليتها عن الهجوم على المطار.

وقالت الحركة في بيان تداولته حسابات ومواقع موالية لها على الإنترنت، إن مسلحيها يواصلون شن هجمات عنيفة في مجمع حلني الدبلوماسي داخل مطار مقديشو.

وبحسب ما ذكره راديو "الأندلس " التابع لـ"الشباب" الإرهابية، فإن إطلاق النار مستمر داخل المجمع، مشيرا إلى وجود قتلى في صفوف قوات الأمن، على حد ادعائه.

وحتى الساعة 9:30 بتوقيت جرينتش، لم يصدر عن قوات الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام "أميصوم" المسؤولة عن أمن المطار، أي تعقيب رسمي بشأن هذا الهجوم.