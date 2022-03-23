انخفاض حرارة ورياح خفيفة في بورسعيد (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تشهد محافظة بورسعيد موجة من الطقس غير المستقر، صباح اليوم الأربعاء، متمثلة في انخفاض شديد بدرجات الحرارة ورياح خفيفة، يصاحبها شمس ساطعة وسماء صافية من الغيوم.

وعاود الصيادون النزول إلى البحر بحثًا عن رزقهم، بعدما عزف معظمهم عن الصيد خشية تعرضهم لمخاطر موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة الأيام الماضية.

في سياق متصل، انتظمت حركة عبور السفن بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وتواصل موانئ بورسعيد عمليات شحن وتفريغ السفن وفق معدلاتها الطبيعية.

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