بنك مصر يرفع الفائدة 1% على القروض الشخصية والسيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قرر بنك مصر رفع نسبة الفائدة 1% على القروض الشخصية والسيارات للأفراد بداية من اليوم بعد قرار المركزي برفع الفائدة 1% بحسب مسؤول خدمة العملاء في البنك.

وقرر البنك المركزي يوم الاثنين رفع سعر الفائدة بنسبة 1% لأول مرة منذ 5 سنوات، لتصبح 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.

وسجلت نسبة الفائدة على القروض الشخصية في بنك مصر بعد الزيادة بين 16.85% سنويا إلى 20.5% سنويا متناقصة حسب نوع البرنامج مرتبات أو مهن حرة.

كما سجلت نسبة الفائدة بعد الزيادة على قروض السيارات الملاكي الجديدة بين 17.5% إلى 19.5% سنويا على أساس متناقص حسب نوع البرنامج وإمكانية تحويل العميل الراتب على البنك.

وقرار زيادة الفائدة على قروض السيارات والشخصية في بنك مصر يطبق على القروض الجديدة وليس السابقة.

وكان البنك الأهلي قرر أمس رفع نسبة الفائدة على قروض السيارات والشخصية بنسبة 3% بعد قرار المركزي برفع الفائدة وطرح شهادة 18%.