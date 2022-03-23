13 شاهدًا وتقارير.. ما استندت النيابة العامة في تحقيقاتها لإحالة محمد الأمين للجنايات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي وأحمد عادل:

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قضية "الاتجار بالبشر" المتهم فيها رجل الأعمال محمد الأمين.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة في جلستها المنعقدة في التجمع الخامس، إلى مرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم. ويرصد "الخليج 365" في التقرير التالي، ما استندت إليه النيابة العامة لمحاكمة المتهم:

- النيابة استمعت لشهادة نجدة الطفل بـ"القومي للطفولة" حول الاتهامات الموجهة لـ"الأمين" بالتعدي على فتيات بدار أيتام يمتلكها

- أخصائية بالتضامن الاجتماعي أكدت معاناة الفتيات من عدم الثقة والصدمة والقلق تجاه الأمور الجنسية

- رئيس صفحة اطفال مفقودين قدم تسجيلا يؤكد معاناة الفتيات وتعرضهن للتحرش في الدار

- قالت الفتيات أمام النيابة إن المتهم اصطحبهن لفيلته بالساحل الشمالي لمدة أسبوع وطلب منهن أفعالًا مخلة

- التحريات أكدت أن المتهم هتك عرض 7 فتيات أطفال بدار أيتام بالقوة والتهديد

- النيابة العامة طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتي أكدت صحة ارتكاب المتهم الجريمة، وأشارت لأسماء فتيات أخريات مجني عليهن

- قالت التحريات أن المتهم استغل ضعف الفتيات الايتام للتعدي عليهن جنسيا

- النيابة استندت لأقوال 13 شاهدًا وتقارير القومي للطفولة والبحث الاجتماعي

- وجه له عدة تهم منها الاتجار في البشر وهتك عرض فتيات بالقوة

- واستندت النيابة في قرار الإحالة لتقارير الطب الشرعي والبحث الاجتماعي والأمومة والطفولة وأحالته للجنايات