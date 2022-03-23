جنايات سوهاج تستأنف جلسات محاكمة المتهمين في حادث "قطاري طهطا"

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

تستأنف الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين وليد سيد أمير وناجح عبدالحميد محمد، بأمانة سر طه حسين وماجد أمين، اليوم الأربعاء، جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تصادم قطاري طهطا".

ووجهت نيابة شمال سوهاج الكلية لكل من: "أبو الحجاج. ص" 51 عامًا مساعد قائد القطار الإسباني رقم 2011، "جمال. م" 54 عامًا قائد قاطرات، "محمد. ع" 41 عامًا مساعد قائد قاطرات بهيئة سكك حديد مصر، "عمرو. ع" 50 عامًا قائد القطار المميز رقم 157، "محمد. خ" 46 عامًا مُشرف القطار المميز رقم 157، "السيد. ص" 52 عامًا مساعد مشرف القطار رقم 157 مميز، "سامي. ج" 53 عامًا ناظر محطة أقسام حركة السكة الحديد بأسيوط، "كرم. ي" 49 عامًا مراقب فني بالمراقبة المركزية بهيئة السكة الحديد بأسيوط، بأنهم تسببوا عن طريق الخطأ والإهمال والتقصير بالعمل في مصرع وإصابة مئات الأشخاص.

وكانت شهدت محافظة سوهاج، في نهاية شهر مارس 2021 وقوع حادث تصادم مروع بين القطارين 2011 مكيف و157 مميز بالقرب من مزلقان السنوسي عند قرية الصوامعة غرب التابعة لمركز طهطا، ما نتج عن الواقعة وقوع عشرات الضحايا والمصابين، وخروج 4 عربات وجرار القطار المكيف عن القضبان وسقوطهم على الأرض.

ووصل رئيس مجلس الوزراء ووزراء النقل والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والتعليم العالي بعد بضع ساعات من وقوع الحادث لمحافظة سوهاج، وتفقدوا موقع الحادث والمصابين أثناء تلقيهم العلاج بمستشفيات المحافظة، وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًا كشف فيه عن ملابسات الحادث والأرقام الأولية للضحايا والمصابين التي نتجت عن الحادث.

كما تفقد النائب العام موقع حادث تصادم القطارين في نفس اليوم الذي شهد الحادث، وأسفرت نتائج تحليل تعاطي المخدرات بوزارة الصحة عن تعاطي كل من مراقب برج محطة المراغة جوهر الحشيش المخدر، وتعاطي مساعد سائق القطار المميز ذات الجوهر المخدر وعقار الترامادول.