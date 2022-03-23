القوى العاملة: الاجتماع المصري السعودي للجنة المشتركة يختتم فعالياته اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

يختتم الاجتماع الأول لفريق العمل (المصري/ السعودي) المعني بمتابعة تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة للجنة المصرية السعودية المشتركة فعالياته، اليوم /الأربعاء/، بالعاصمة السعودية الرياض، ويترأس الاجتماع عن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.

وذكرت وزارة القوى العاملة - في بيان اليوم الأربعاء، أنه ترأس الاجتماع عن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي وزير التجارة والإعلام، وذلك بمشاركة ممثلي الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين.

وعقدت الفعاليات اجتماعاتها بفريق العمل المشترك على مستوى الخبراء وكبار المسئولين برئاسة إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية عن الجانب المصري، وجابر بن منور المشعل وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية عن الجانب السعودي.

وتم متابعة التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشرة التي استضافتها القاهرة خلال يونيو الماضي، والتي تضمنت تعزيز التعاون المشترك بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفنية وغيرها من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما تم بحث سبل مواجهة أية تحديات تعترض التنفيذ ومتابعتها.

كما عقدت جلسة مباحثات ثنائية على مستوى الخبراء بحضور آمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بوزارة القوى العاملة والدكتور صالح محمد بوزارة الموارد البشرية السعودية لصياغة توصيات الجانبين بمجالات العمل.

وأكد الجانبان عمق العلاقات المصرية السعودية والتوصية على بذل المزيد من الجهد للارتقاء بها وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.

وفيما يخص التنسيق بين الجانبين بمجالات العمل، تم صياغة التوصيات اللازمة لمتابعة الجلسات الخاصة بالربط الإلكتروني بين وزارتي القوى العاملة ووزارة الموارد البشرية السعودية وإتمام اتفاقية الفحص المهنى، وتم عمل التعديلات المقترحة على محضر اللجنة تمهيداً لتوقيعه اليوم من رؤساء الجانبين.