شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأوكراني: المحادثات مع روسيا صعبة وتشهد صدامات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، أن المحادثات مع روسيا صعبة وتشهد صدامات.

وأوضح أن المفاوضات مع الجانب الروسي صعبة وتشهد صداما أحيانا، مشيرًا إلى ان كييف الخليج 365 العمل من أجل تشجيع روسيا على التحرك نحو السلام.

من ناحية أخرى جدد الكرملين، التأكيد بأن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا، وأنه جرى اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون لمناقشة المفاوضات الروسية الأوكرانية، مؤكدًا أن العملية في أوكرانيا تسير وفق الخطة ولم يعتقد أحد أنها ستستمر ليومين فقط.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن وفد التفاوض الأوكراني لم يكن يمثل نظام كييف بل الولايات المتحدة الأمريكية.

فيما أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على روسيا وسنضمن تنفيذها، وأنها ستتصدى لمحاولة أي دولة مساعدة روسيا على الالتفاف على العقوبات.

في الوقت نفسه أكدت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن موسكو مضطرة إلى سحب جزء من قواتها المنتشرة خارج روسيا وتحديدا من سوريا، وأنها نراقب المعلومات بشأن إمكانية استخدام روسيا لأسلحة كيماوية مؤكدة أنه لا مؤشرات على هجوم وشيك.