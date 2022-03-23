غوتيريش عن أوكرانيا: إنها حرب لا يمكن الانتصار فيها

كييف: طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الثلاثاء بإنهاء "الحرب العبثية" التي شنتها روسيا على أوكرانيا، قائلاً إن الصراع "لن يصل إلى نتيجة سريعة" وأن الشعب الأوكراني "يعيش جحيماً".

وقال غوتيريش للصحافيين في نيويورك: "استمرار الحرب في أوكرانيا غير مقبول أخلاقيا، ولا يمكن الدفاع عنه سياسياً، ولا معنى له عسكريا".

وقال المجلس المحلي لمدينة ماريوبول الأوكرانية اليوم الثلاثاء إن روسيا تواصل قصف المدينة الساحلية المحاصرة.

وقال غوتيريش: "حتى لو سقطت ماريوبول، لا يمكن غزو أوكرانيا مدينة مدينة، شارعاً شارعاً، وبيتاً بيتاً، هذه الحرب لا يمكن الانتصار فيها. عاجلا أو آجلا، سيتعين الانتقال من ساحة المعركة، إلى طاولة السلام".

وأضاف "حان الوقت لإنهاء هذه الحرب العبثية".