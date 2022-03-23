الأمم المتحدة: أكثر من 3.5 مليون فروا من أوكرانيا

22 مارس , 2022 الحرب في أوكرانيا (أ ف ب). قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الثلاثاء إن عدد الأوكرانيين الذين لاذوا بالفرار إلى الخارج بلغ الآن ثلاثة ملايين و528346 شخصاً، وإن أكثر من مليونين عبروا إلى بولندا.

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