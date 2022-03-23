22 مارس , 2022
وفاة موظفتين بمدرسة في السويد بعد واقعة «عنف»
قالت الشرطة السويدية في وقت متأخر من مساء الإثنين إنها اعتقلت شاباً يبلغ من العمر 18 عاماً للاشتباه في القتل بعد وفاة امرأتين في واقعة عنف بمدرسة ثانوية في مدينة مالمو بجنوب السويد.
وقالت الشرطة إن المرأتين كانت تعملان بالمدرسة والشاب طالب بالمدرسة نفسها.
وأضافت «اعتُقل شاب يبلغ من العمر 18 عاماً فيما يتعلق بالواقعة للاشتباه في القتل. لم يتضح بعد الدافع وراء الواقعة».
ولم توضح الشرطة كيف قُتلت المرأتان. وقالت صحيفة أفتونبلادت السويدية دون أن تذكر مصادرها أن الشاب هاجم المرأتين بسكين وفأس.
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