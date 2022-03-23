حصيلة فيروس كورونا اليومية في كوريا الجنوبية تلامس نصف المليون حالة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ارتفعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية لتلامس عتبة الـ 500 ألف إصابة اليوم الأربعاء.



ونقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن البلاد سجلت 490 ألفا و881 إصابة، مما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 10 ملايين و427 ألفا و247 إصابة.

كما سجلت البلاد 291 وفاة، لترتفع حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 13 ألفا و432 حالة.