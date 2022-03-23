جريح وانهيار جسر إثر زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب تايوان.. التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أصيب شخص بجروح وانهار جسر قيد البناء في شرق تايوان إثر زلزال بقوة 6.7 درجة ضرب فجر الأربعاء قبالة الجزيرة.



وحدد مرصد المسح الجيولوجي الأمريكي مركز الزلزال في عرض البحر على بُعد 70 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة هوالين السياحية وعلى عمق 10 كيلومترات.

ووقع الزلزال قبالة الساحل الشرقي للجزيرة وشعر به السكان في أنحاء واسعة منها. وقال الدفاع المدني التايواني على صفحته في موقع فيسبوك إنّ رجلاً أصيب بجروح نُقل إلى المستشفى.

وكتب الصحفي التايواني تشاو لي على فيسبوك "ظلّت الثريا في سقف منزلي تهتز لأكثر من ثلاث دقائق بدون توقف". وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الحرائق إنّ جسراً قيد الإنشاء في مدينة هوالين انهار من جراء الزلزال.

وشعرت مراسلة لوكالة فرانس برس بالهزّات الارتدادية لبضع دقائق بعد الساعة 01,40 التي هزّت المبنى الذي تقيم فيه في منطقة تشونغشان في تايبيه. وأرسلت الحكومة إنذارات على الهواتف المحمولة للسكان.

وتقع تايوان فوق منطقة التقاء صفيحتين تكتونيتين مما يعرّضها لهزات أرضية باستمرار.

وفي يناير/ كانون الثاني ضرب زلزال بقوة 6,2 درجة الساحل الشرقي للجزيرة، دون الإبلاغ عن خسائر أو إصابات. وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة شمال شرق الجزيرة ولم يوقع أضرارا.

وفي 2018، ضرب زلزال قوته 6,4 درجة منطقة هوالين السياحية، ما أسفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 300 بجروح.