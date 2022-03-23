21 ألف لاجئ أوكراني لليونان وقبرص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل نحو 13 ألف لاجئ أوكراني إلى اليونان منذ بدء الحرب في أوكرانيا، وقالت وزارة الحماية المدنية اليونانية أمس، «إن من بينهم 4161 قاصرا». وأفادت إذاعة قبرص أن أكثر من 6000 لاجئ أوكراني وصلوا قبرص. وأضافت الإذاعة في تقريرها أنه بالإضافة لذلك، كان هناك 2000 شخص من أوكرانيا يقضون عطلتهم أو يعملون في قبرص، ولا يمكنهم العودة لبلادهم بسبب الحرب.

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