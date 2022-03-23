اجتماع أممي لمواجهة أزمة أوكرانيا

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ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع قرار بشأن العواقب الإنسانية لحرب روسيا في أوكرانيا. وتضم الجمعية العامة، أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة الأممية البالغ عددها 193 دولة.
ووفقا لدبلوماسيين، فإن الهدف هو تصويت ما لا يقل عن 141 دولة بنعم، كما كان الحال مع قرار سابق يدين الحرب الروسية والذي اعتمدته الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الشهر.
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