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اجتماع أممي لمواجهة أزمة أوكرانيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - من المقرر أن تجتمع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء في محاولة للاتفاق على قرار جديد بشأن حرب روسيا ضد أوكرانيا.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة على مشروع قرار بشأن العواقب الإنسانية لحرب روسيا في أوكرانيا. وتضم الجمعية العامة، أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء في المنظمة الأممية البالغ عددها 193 دولة.

ووفقا لدبلوماسيين، فإن الهدف هو تصويت ما لا يقل عن 141 دولة بنعم، كما كان الحال مع قرار سابق يدين الحرب الروسية والذي اعتمدته الجمعية العامة في وقت سابق من هذا الشهر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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