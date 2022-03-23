إحباط محاولة لاغتيال زيلينسكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قالت سلطات مكافحة التجسس الأوكرانية «إنها أحبطت محاولة اغتيال محتملة للرئيس فولوديمير زيلينسكي». وألقي القبض على مجموعة من «المخربين» الروس بقيادة عميل للجهاز السري في مدينة أوزهورود بالمنطقة الحدودية بين أوكرانيا وسلوفاكيا والمجر، حسبما ذكرت وكالة أنباء (يونيان) الأوكرانية. وأفادت تقارير بأن المجموعة المؤلفة من نحو 25 رجلا كلفت أيضا بتنفيذ أعمال تخريبية في الحي الحكومي في أوكرانيا وفي أجزاء أخرى من البلاد.

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