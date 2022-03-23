عبدالله بن زايد والحجرف يبحثان العمل الخليجي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد، في مقر إكسبو 2020 دبي، مع نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، قضايا المنطقة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. وبحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام) أمس، جرى خلال اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأكد الشيخ عبدالله بن زايد الدور المهم للمجلس في ظل التحديات المشتركة التي تواجهها دول الخليج العربي وكذلك تعزيز العلاقات الاستراتيجية والأخوية الخليجية من أجل مستقبل مزدهر مستدام.

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