مقتل جنديين و4 إرهابيين غرب باكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لقي جنديان من رجال الجيش الباكستاني وأربعة مسلحين من العناصر الإرهابية مصرعهم، خلال تبادل إطلاق النار بين الطرفين في منطقة باجور شمال غرب باكستان.

وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، أن تبادل إطلاق النار وقع أثناء قيام فرقة من قوات الجيش بعملية تمشيط للبحث عن عناصر إرهابية تسللت إلى منطقة باجور شمال غرب باكستان، مشيرا إلى أن ثلاثة من المدنيين أيضا قتلوا أثناء العملية.

وأضاف «إن قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى منطقة باجور.