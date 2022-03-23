مقتل جنديين و4 إرهابيين غرب باكستان

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وأوضحت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، أن تبادل إطلاق النار وقع أثناء قيام فرقة من قوات الجيش بعملية تمشيط للبحث عن عناصر إرهابية تسللت إلى منطقة باجور شمال غرب باكستان، مشيرا إلى أن ثلاثة من المدنيين أيضا قتلوا أثناء العملية.
وأضاف «إن قوات الجيش صادرت من حوزة الإرهابيين كمية من الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى منطقة باجور.
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