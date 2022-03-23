انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مديرية الدفاع المدني في العراق عن انتشال 143 جثة من مقبرة جماعية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى، التي سيطر عليها تنظيم «داعش» الإرهابي قبل تحريرها من قبضته.

وقالت المديرية في بيان لها «إن فرق الدفاع المدني في محافظة نينوى تنتشل جثث عدد 143 مجهولة الهوية عبارة هياكل عظمية تعود لأيام تحرير الموصل من عصابات (داعش) الإجرامية من مقبرة جماعية في حي الرفاعي خلف جامع بهاء الدين في الساحل الأيمن لمدينة الموصل».

وأضافت «إن فريق البحث والإنقاذ (مركز رتل الطوارئ) باشر بإمرة النقيب محمود عبد المحسن بحضور ممثل من قيادة عمليات نينوى والشرطة المحلية والطبابة العدلية وبلدية الموصل بانتشال الجثث وتسليمها إلى دائرة الطبابة العدلية بموجب محضر رسمي».

على صعيد آخر، أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون زعيم حزب الدعوة الإسلامية الموالي لإيران نوري المالكي أمس، بأنه يرفض خيار حل البرلمان العراقي الحالي وإعادة الانتخابات النيابية في البلاد.

وقال في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أمس، «إن قضية حل البرلمان العراقي وإعادة الانتخابات النيابية الحالية أمر غير مقبول ولم يطرحه الإطار وقواه السياسية ولايسمح به ويقف بقوة ضد هذا الخيار».

وأضاف «مع أن هذا الأمر لم يطرحه أحد من الطيف السياسي إلا أن إثارته في هذا الوقت قبيل انعقاد الجلسة النيابية المقرر لها يوم السبت المقبل تهدف الى إشاعة المخاوف لدى النواب وخصوصا المستقلين ودفعهم للمشاركة بالجلسة»، وذكر المالكي أن «النواب على دراية وقناعة أن هذه المخاوف موهومة».

وكان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر دعا النواب المستقلين أمس إلى حضور جلسة البرلمان المقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.

ومن المنتظر أن يعقد النواب المستقلين اجتماعا لتحديد موقفهم من مسألة المشاركة في الجلسة المقبلة للبرلمان العراقي.