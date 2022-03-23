شكرا لقرائتكم خبر مساعدات سعودية طارئة قبل رمضان بالمهرة وشبوة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هرع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتقديم مساعدات غذائية طارئة في مديرية الغيضة بمحافظة المهرة، ومحافظة شبوة ضمن مشروع الأمن الغذائي في المحافظات اليمنية.

وجرى توزيع 50 طنا و76 كجم من السلال الغذائية في مديرية الغيضة يستفيد منها 2.800 فردـ فيما وزع أمس 21 طنا و186 كجم من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية عين بمحافظة شبوة، استفاد منها 3.564 فردا.

ويأتي توزيع هذه المساعدات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية، وللتخفيف من معاناة الأسر الأشد ضعفا في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.