مساعدات سعودية طارئة قبل رمضان بالمهرة وشبوة

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وجرى توزيع 50 طنا و76 كجم من السلال الغذائية في مديرية الغيضة يستفيد منها 2.800 فردـ فيما وزع أمس 21 طنا و186 كجم من السلال الغذائية للفئات الأشد حاجة في مديرية عين بمحافظة شبوة، استفاد منها 3.564 فردا.
ويأتي توزيع هذه المساعدات بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، الذي يزيد فيه الطلب على السلع الغذائية، وللتخفيف من معاناة الأسر الأشد ضعفا في ظل الأزمة الإنسانية الصعبة التي يمر بها الشعب اليمني.
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