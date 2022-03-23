شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا: لن نستخدم السلاح النووي أثناء الحرب إلا في هذه الحالة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أعلنت روسيا أنها لن تستخدم السلاح النووي في حربها مع أوكرانيا إلا إذا واجهت تهديدًا وجوديًا.

وأوضح الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن روسيا لن تستخدم السلاح النووي في سياق الحرب مع أوكرانيا إلا إذا واجهت تهديدات تشكل أخطار وجودية.

وأضاف أنه لدى روسيا مفهومها للأمن الداخلي، حيث يمكن للجميع قراءة كل الأسباب التي تدفع إلى استخدام الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك تهديد وجودي للبلاد، فيمكن ساعتها استخدامه وفق هذا المفهوم.

وأشار بيسكوف إلى أن الرئيس بوتين، لم يحقق حتى الآن الأهداف التي يرمي إليها من العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد أن بوتين نقل مخاوف روسيا للعالم وللولايات المتحدة وأوروبا على مدى عقدين لكن لم يصغ لنا أحد، لافتًا إلى أنه تقرر إطلاق العملية العسكرية قبل فوات الأوان للتخلص من معادين لروسيا تم وضعهم على حدودها.

فيما كشفت وزارة الخارجية الروسية، أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية بشأن أوكرانيا رغبة في المساهمة في الهستيريا المعادية لروسيا.