شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولون أمريكيون: مهمة الحرس الثوري الإيراني الرئيسية نشر الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف مسؤولون أمريكيون سابقون في إدارة الرئيس دونالد ترمب، أن مهمة الحرس الثوري الإيراني الرئيسية هي نشر الإرهاب.

وأوضح السيناتور تيد كروز، أنه سيتقدم بمشروع قانون للكونجرس يحظر رفع العقوبات المفروضة على نووي إيران، مؤكدًا أن رفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب هو استسلام خطير.

وأكد السيناتور جيم ريتش، أنه مرعوب من التنازلات التي تفكر فيها إدارة بايدن لإرضاء إيران، مشيرًا إلى أن رفع حرس إيران الثوري من قائمة الإرهاب لا يدعم الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن صفقة إيران التي يتم التفاوض عليها ستكافئ الإرهابيين، مؤكدًا أن التقارير الصادرة من فيينا عن صفقة إيران النووية مقلقة.

بينما يرى المؤيدون من المسؤولين الأمريكيين لرفع الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، أن التهديد الذي يشكله سيكون أسوأ بكثير إذا حصلت إيران على أسلحة نووية.

وكانت صحيفة أكسيوس نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة بايدن تدرس رفع الحرس الثوري.

من جانبه، نفى مسؤول أمريكي، نية إدارة الرئيس جو بايدن رفع الحرس الثوري الإيراني من قوائم الإرهاب.