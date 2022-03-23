شكرا لقرائتكم خبر عن “بايدن” يعتزم معاقبة أكثر من 300 عضو في “الدوما” الروسي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

ذكر إعلام أمريكي أن الرئيس جو بايدن يعتزم إعلان عقوبات ضد أكثر من 300 عضو في مجلس الدوما الروسي، وفقًا لـ”العربية”.

ورفض مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، الكشف عن ماهية العقوبات الجديدة، وقال “سينضم بايدن إلى شركائنا في فرض مزيد من العقوبات على روسيا وتشديد العقوبات الحالية لقمع التهرب ولضمان التنفيذ الصارم”، وفقًا لـ”أسوشيتد برس”.

وأصبحت روسيا خلال أسبوعين هي الدولة الأكثر عقوبة في العالم، متجاوزة بذلك كلا من إيران وكوريا الشمالية، وذلك بسبب غزوها للأراضي الأوكرانية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.

وبلغ مجمل العقوبات المفروضة عليها أكثر من 5530 عقوبة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، متفوقة بذلك على طهران التي فرضت عليها 3616 عقوبة على مدار عقد من الزمن، معظمها بسبب برنامجها النووي ودعمها للإرهاب.

وخلال الأيام الماضية، فرضت سويسرا نحو 568 عقوبة، والاتحاد الأوروبي 518، كما أصدرت فرنسا 512 عقوبة، لتليها بريطانيا والولايات المتحدة بحوالي 243 عقوبة.

وعلق الكرملين في الأسبوع الماضي بأن تلك العقوبات قاسية ومؤلمة، مؤكدًا أن بلاده سترد وستعالج تداعيات تلك “الحملة الغربية”، بحسب ما تصفها موسكو.