شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تطالب الولايات المتحدة بتدمير أسلحتها الكيميائية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
طالبت السلطات الروسية اليوم، الولايات المتحدة الأمريكية بسرعة استكمال تدمير الأسلحة الكيماوية لما تمثله من خطر على العالم.
وأوضحت السفارة الروسية في واشنطن، أن السلطات الأمريكية تعمدت تأخير تدمير أسلحتها الكيميائية، ودعت واشنطن إلى استكمال العملية بشكل كامل ونهائي.
وأكدت في بيان لها، أن روسيا دمرت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية في عام 2017، وتم توثيق ذلك من قبل المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة العدل الأمريكية، أن محكمة فيدرالية في تكساس توجه لائحة اتهام بارتكاب جرائم قرصنة إلكترونية ضد مواطن روسي.
ونقلت “أكسيوس” عن مصادر، أن أعضاء من مجلس الشيوخ سيجتمعون مع وزيرة العدل في مسعى لتجميد احتياطيات روسيا من الذهب.
فيما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، أن إدارة الرئيس بايدن تستعد لفرض عقوبات جديدة على أكثر من 300 من أعضاء الغرفة الأدنى في مجلس الدوما الروسي.
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