شكرا لقرائتكم خبر عن الدنمارك تسجل 7416إصابة جديدة بكورونا و31 وفاة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت الدنمارك 7416إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية. كما سجلت البلاد 31 وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء. وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3 ملايين و64 ألفا و138 إصابة، والوفيات إلى.5509 وأظهرت بيانات جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 13 مليونا و178 ألفا و651 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في الدنمارك حتى الآن. يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.