انت الان تتابع خبر توضيح هام من الرافدين بشأن قرض الـ150 مليوناً - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مصرف الرافدين، اليوم الأربعاء، أن قرض الـ150 مليون دينار مخصص لشراء السكن.
وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قرض الـ150 مليون دينار مخصص لشراء دار سكن"، مبينا ان نسبة فائدة هذا القرض تبلغ ٤% وبفترة تسديد ١٠ سنوات".
وأوضح البيان، بان "التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".
وأوضح البيان، بان "التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".