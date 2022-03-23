توضيح هام من الرافدين بشأن قرض الـ150 مليوناً - عاجل

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قرض الـ150 مليون دينار مخصص لشراء دار سكن"، مبينا ان نسبة فائدة هذا القرض تبلغ ٤% وبفترة تسديد ١٠ سنوات".

وأوضح البيان، بان "التقديم على القرض يكون عبر فروع المصرف كافة المنتشرة في بغداد والمحافظات".

