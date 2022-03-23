انت الان تتابع خبر أكاديمي روسي: فيروس كورونا انسحب مؤقتاً ولم ينته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قال الأكاديمي ألكسندر غينسبورغ ورئيس مركز "غاماليا" الروسي للبيولوجيا المجهرية إن انخفاضا محدودا لعدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا تدل على الانسحاب المؤقت للفيروس فقط وليس على انتهاء الوباء.
وأضاف قائلا:" من السابق للأوان الحديث عن اختتام وباء فيروس كورونا في روسيا"، مشيرا إلى أن "اعدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا لا يدل إلا قليلا على انسحاب الفيروس، مع العلم أن بعض البلدان تشهد موجة جديدة للوباء".
وتابع، "الموجة التي نواجهها في روسيا تقتل كل يوم 400 شخص وليس هناك مرضا في بلادنا يسبب مثل هذا العدد من الوفيات.
وسجل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في روسيا منذ اندلاع الوباء 16209942 شخصا.
وتابع، "الموجة التي نواجهها في روسيا تقتل كل يوم 400 شخص وليس هناك مرضا في بلادنا يسبب مثل هذا العدد من الوفيات.
يذكر أن روسيا شهدت في الـ 24 ساعة الماضية نقل 2551 مريضا إلى المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وقد تعافى منه 74 675 شخصا.
وسجل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في روسيا منذ اندلاع الوباء 16209942 شخصا.