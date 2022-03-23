أكاديمي روسي: فيروس كورونا انسحب مؤقتاً ولم ينته

وأضاف قائلا:" من السابق للأوان الحديث عن اختتام وباء فيروس كورونا في روسيا"، مشيرا إلى أن "اعدد الوفيات اليومية جراء الإصابة بفيروس كورونا لا يدل إلا قليلا على انسحاب الفيروس، مع العلم أن بعض البلدان تشهد موجة جديدة للوباء".وتابع، "الموجة التي نواجهها في روسيا تقتل كل يوم 400 شخص وليس هناك مرضا في بلادنا يسبب مثل هذا العدد من الوفيات.

يذكر أن روسيا شهدت في الـ 24 ساعة الماضية نقل 2551 مريضا إلى المستشفى نتيجة الإصابة بفيروس كورونا. وقد تعافى منه 74 675 شخصا.

وسجل العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس في روسيا منذ اندلاع الوباء 16209942 شخصا.

