شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة العالمية تؤكد مواصلة دعمها للسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، مواصلة المنظمة دعمها للسودان في كل البرامج الصحية.



والتقى أدهانوم، وزير الصحة الاتحادية المكلف في السودان هيثم محمد إبراهيم، لمناقشة احتياجات السودان.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، قال مدير عام منظمة الصحة: "لقد التقيت للتو بالدكتور هيثم عوض الله وزير الصحة الاتحادي المكلف في السودان لمناقشة احتياجات السودان للقضاء على دودة غينيا وتقوية النظام الصحي وتدريب القوى العاملة الصحية وزيادة التطعيم ضد فيروس كورونا فضلا عن التشخيص والمراقبة، وستواصل منظمة الصحة العالمية دعمها".