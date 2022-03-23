شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة الصحة العالمية تؤكد أن العديد من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عددا من دول أوروبا، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، رفعت "فجأة" تدابير مكافحة فيروس كورونا، وتجد نفسها تواجه مجددا ارتفاعا واضحا بعدد الإصابات.



وفي مؤتمر صحفي عقده في مولدافيا، أوضح مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، هانس كلوغه، أن هذا الارتفاع الجديد في عدد الإصابات، يأتي بفعل تأثير النسخة الثانية من المتحور أوميكرون، المسماة "بي إيه.2".

وأشار هانس كلوغه إلى أنه "متيقض" بشأن الوضع الوبائي الحالي في القارة الأوروبية، لكنه أكد بأنه يبقى "متفائلا".