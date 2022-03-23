هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

وأضافت كلينتون أن زوجها بيل كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، خضع لاختبار فيروس "كورونا"، لكن نتيجته كانت سلبية. ومع ذلك، فإن الرئيس الأسبق يعزل نفسه مؤقتا كإجراء احترازي.

محمد يوسف

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