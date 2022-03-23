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هيلاري كلينتون تعلن إصابتها بفيروس كورونا المستجد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

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أعلنت وزيرة الخارجية السابقة ومرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون إصابتها بفيروس "كورونا" ومعاناتها من أعراض خفيفة للمرض.

 

 

وكتبت كلينتون على "تويتر": "جاءت نتيجة اختباري إيجابية لفيروس "كورونا". أعاني من أعراض زكام خفيفة لكني أشعر أنني بحالة جيدة".

 

وأضافت كلينتون أن زوجها بيل كلينتون الرئيس الأسبق للولايات المتحدة، خضع لاختبار فيروس "كورونا"، لكن نتيجته كانت سلبية. ومع ذلك، فإن الرئيس الأسبق يعزل نفسه مؤقتا كإجراء احترازي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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