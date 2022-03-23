الجوازات السعودية تكشف حقيقة تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

ردت المديرية العامة للجوازات في السعودية، على ما أشيع من مزاعم حول قدرة حسابات على منصات التواصل الإلكتروني على تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، بمقابل مالي.



وأكدت المديرية، أن ما يدار حول إمكانية تحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة دائمة "لا أساس له من الصحة"، وأن الجهات المختصة في السعودية، لا تسمح تعليماتها بتحويل تأشيرة الزيارة إلى إقامة، موضحة أن "النظام لا يسمح لمن قدم بتأشيرة زيارة عائلية بالعمل، ومن يرتكب ذلك يعد مخالفا".

وأشارت إلى أنه، حال صدور قرار أو تعليمات جديدة بشأن تأشيرات الزيارة سيعلن عنها فورا عبر القنوات الرسمية، وفقا لصحيفة عكاظ.

من جهته، حذر المستشار القانوني، سيف بن أحمد الحكمي، من الممارسات التي يقوم بها محتالون عبر منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الاحتيال والنصب وأكل الأموال بالباطل، عبر مزاعم كاذبة تخالف النظام وتعرض مرتكبها للعقاب.