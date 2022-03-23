سلسلة من الزلازل تضرب تايوان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

شعر السكان في أنحاء شتى من تايوان بسلسلة من الزلازل صباح اليوم الأربعاء أيقظت العديد من الأشخاص من نومهم وأدت لإطلاق تحذيرات على مستوى البلاد للسكان عبر هواتفهم المحمولة.



وأفاد مكتب الطقس المركزي بوقوع زلزال بقوة 6ر6 درجة على مقياس ريختر في الساعة 0141 صباحا (1741 الثلاثاء بتوقيت جرينتش) على عمق 6ر30 كيلومترا. ووقع الزلزال في البحر /حوالي 62 كيلومترا جنوب مقاطعة هوالين شرقي البلاد.

وأضاف المكتب أن الزازال الأول أعقبه سريعا زلزال آخر في غضون دقائق بقوة 1ر6 درجة على مقياس ريختر على عمق 3ر19 كيلومتر، ثم وقع زلزال بقوة 7ر4 درجة.

ولم ترد تقارير على الفور عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة.