واشنطن: لا يوجد دليل حاليا على شحنات أسلحة صينية لروسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن مسؤول أمريكي رفيع، أن الولايات المتحدة لم تر حتى الآن دليلا على أي شحنات أسلحة من الصين إلى حليفتها روسيا.



وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، "لم نر أي تزويد بمعدات عسكرية من الصين إلى روسيا، لكن بالطبع هذا أمر نقوم بمراقبته عن كثب".

وحذّر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الصيني شي جين بينغ خلال مكالمة، الجمعة، استمرت نحو ساعتين من "عواقب" ستواجهها الصين في حال ساعدت جارتها روسيا في حربها.

وأضاف سوليفان "سنواصل المراقبة، وقد أبلغ الرئيس بوضوح الرئيس الصيني بشأن تداعيات وعواقب أي تزويد من هذا القبيل للمعدات، وهما يفهمان بعضهما البعض بشكل جيد".

وأشار سوليفان الى أن بايدن يستعد للتوجه إلى أوروبا حيث سيلتقي بزعماء من الاتحاد الأوروبي وحلفاء في حلف شمال الأطلسي الخميس، و"سيتشاور بالتأكيد خلال وجوده في بروكسل حول مسألة مشاركة الصين المحتملة في النزاع في أوكرانيا".

ووفقا للبيت الأبيض فإن بايدن مع شركائه الأوروبيين يتشاركون وجهة النظر بشأن مسألة تعاون الصين المحتملة مع روسيا.

وأشار سوليفان إلى أن الإعلان لن يركز فقط على خطوات جديدة "ولكن على ضمان بذل جهود مشتركة لقمع التهرب من العقوبات" المفروضة على موسكو.

وأثارت واشنطن في وقت سابق مخاوف بشأن لجوء بكين إلى مساعدة موسكو مع احتدام النزاع الدامي في أوكرانيا.