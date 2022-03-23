مقتل 34 شخصا برصاص "قطاع الطرق" بنيجيريا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت السلطات في شمال غرب نيجيريا إن 34 شخصا على الأقل بينهم جنديان قتلوا برصاص مسلحين في عدة هجمات بتلك المنطقة.



وذكر صموئيل أروان مفوض الأمن الداخلي بولاية كادونا، أن "جنديين في عداد القتلى الـ34" الذين سقطوا في هجمات شنها "مجهولون" في أربع قرى تقع في منطقة كاورة.

وأضاف في تدوينة على موقع "فيسبوك" أن شخصًا في عداد المفقودين، وأصيب سبعة آخرون في هذه الهجمات التي وقعت في بلدات تسونجي وأغبان وكاتانغا وكادارغو، مشيرة إلى أنه تم إحراق أكثر من 200 منزل، ونحو 30 متجرا خلال أعمال العنف.

وأشار أروان إلى أن حاكم ولاية كادونا ناصر أحمد الرفاعي دعا المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية" واحترام حظر التجول بالمنطقة.

وأعمال العنف هذه هي الأخيرة المنسوبة إلى عصابات مدججة بالسلاح، وتعرف محليا باسم "قطاع الطرق" وتنشط في شمال-غرب ووسط أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، حيث تنهب وتخطف وتقتل السكان.

والأحد الماضي قتل 16 قرويا في هجوم بولاية زامفارا المجاورة.

ومطلع يناير/ كانون الثاني لقي أكثر من 200 شخص مصرعهم في ظروف مماثلة بولاية زامفارا.

وحيال تكثيف الهجمات أعلنت الحكومة مؤخرًا أن هذه الجماعات الإجرامية "إرهابية".

وينشط المهاجمون من معسكرات داخل غابة شاسعة تمتد عبر ولايات زامفارا وكاتسينا وكادونا والنيجر.

وعنف هذه العصابات في ولايات شمال-غرب نيجيريا ووسطها أحد التحديات التي تواجهها قوات الأمن.