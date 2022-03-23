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صندوق النقد الدولي: الحرب في أوكرانيا تعني الجوع في أفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 23 مارس 2022

متابعات_الخليج 365

قالت كريستالينا جورجيفا مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الحرب في أوكرانيا تعني جوعا في أفريقيا.

 

وأكدت أن الدول الأكثر تأثرا بأزمة تواجه خطر الركود بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

 

وأشارت جورجيفا إلى أن الصندوق سيقوم بدوره في مسعى "ضخم" لإعادة الإعمار بعد الحرب في أوكرانيا.

 

وأوضحت، أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيظل في المنطقة الإيجابية، لكن النمو سينخفض بسبب الحرب في أوكرانيا.

 

وقالت إن تشديد الأوضاع المالية سيكون صدمة كبيرة لاقتصادات كثيرة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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